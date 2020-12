16.12.2020 15:50 Uhr

Elena Miras: Mike Heiter schon in der Beziehung fremdgegangen?

Mike Heiter ist frisch verliebt und jetzt darf es jeder sehen: Die neue Frau an seiner Seite ist Laura Morante. Nun erhebt Mikes Ex Elena Miras schwere Vorwürfe, ist er ihr mit Laura fremdgegangen?

Eigentlich könnte alles so schön sein, denn nach der Trennung von Ex Elena Miras und der öffentlichen Schlammschlacht, ist Mike Heiter frisch verliebt und zwar in das „Are you the one“-Sternchen Laura Morante.

Sie kennen sich seit der Schulzeit

Doch die beiden kennen sich nicht erst seit gestern, Mike und Laura sind zusammen zur Schule gegangen. Schon damals soll er laut RTL ein Auge auf Laura geworfen haben. Doch die hatte damals kein Interesse an ihm.

Gefunkt hat es aber erst jetzt und offiziell ein Paar sind die beiden seit drei Wochen. Jetzt wollen sich Mike und Laura aber nicht mehr verstecken und zeigen ihre Liebe ganz öffentlich und gaben ihr erstes Interview zusammen.

Elena ist sich unsicher

Doch Mikes Ex-Freundin Elena Miras glaubt nicht daran, dass die beiden erst seit drei Wochen zusammen sind. Sie ist sich sicher, dass es schon länger zwischen ihnen läuft, auch als sie noch mit Mike liiert war.

„Ich glaube, dass die schon länger, also ich weiß es nicht, ich hab keine Beweise, aber fünf Tage nachdem wir offiziell getrennt waren, habe ich ein Foto geschickt bekommen, wie die beiden zusammen waren“, so die rassige Elena gegenüber „RTL Explosiv“.

Das sagt Mike

Aber kann das sein? Elena und Mike haben sich vor circa drei Monaten getrennt, leisteten sich danach eine öffentliche Schlammschlacht. Dadurch, dass Mike und Laura sich schon zuvor kannten, kann es natürlich möglich sein, dass sie schon im Kontakt standen.

Doch Heiter stellt gegenüber RTL klar, dass dem nicht so ist: „Da lief parallel gar nichts, wir hatten gar keinen Kontakt miteinander.“ Erst danach soll sich der Kontakt aufgebaut haben.

Wer hier wohl die Wahrheit sagt?

(TT)