Elena Miras nach Mike-Heiter-Trennung: Ihr gefällt ein neuer Mann

Vor rund einem Monat gaben Elena Miras und Mike Heiter ihre Trennung bekannt. Seitdem wird spekuliert, ob Elena vielleicht schon einen Neuen haben könnte.

Für Fans war die Trennung von Elena Miras und Mike Heiter ein Schock. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter und waren im letzten Jahr noch zusammen im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen.

So gaben sie ihre Trennung bekannt

Sie veröffentlichten via Instagram-Story ein Statement: „Nach drei Jahren sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir ab sofort getrennte Wege gehen. Auf Einzelheiten, wer Schluss gemacht hat oder wieso oder warum, werden wir für uns behalten. Unsere Tochter wird uns immer miteinander verbinden. Auch werden wir eine respektvolle und zugleich freundschaftliche Beziehung zueinander pflegen. Des weitern danken wir euch für den ständigen Support und bitten um Verständnis in dieser Zeit!“

Es gibt da jemanden

Seitdem wird sogar spekuliert, ob Elena Miras einen neuen Mann in ihrem Leben haben könnte. Doch in einer Fragerunde auf Instagram schrieb sie auf diese Frage nur kurz und knapp: „Nein“.

Trotzdem gibt sie zu, dass es da eventuell einen anderen Mann geben könnte, der ihr gefällt. Ein Fan will wissen: „Hast du jemand, der dir gefallen könnte?“ Darauf antwortet Elena: „Hmmm… ja!“

Sie bekommt Kritik

Einen Monat nach der Trennung scheint Elena also wieder Ausschau zu halten und sie gibt zu, dass es da jemanden gibt, der ihr Interesse geweckt hat. Um wen es sich dabei handelt, gab sie natürlich nicht preis.

Dafür gab es von den Fans scharfe Kritik, doch darauf antwortet Elena: „Und auch wenn mir jemand eine Stunde später gefällt, auch das ist kein Problem. Mein Leben ist nicht dein Leben!“

Über ihren Ex Mike

Auch merken einige Follower an, dass ihr Ex Mike Heiter sehr unter der Trennung leiden würde, während Elena anscheinend besser mit der Trennung klar kommt, dazu erklärt Miras: „Also muss ich ein auf Mitleid machen und meine Gefühle mit Menschen teilen, die mich nicht gut kennen, um zu zeigen wie schwer alles ist?“

Und weitere: „Ich schaue nach vorne und ich bin eine Mama, mein Leben geht weiter. Ich erhalte seit Tagen Nachrichten wo steht, wie schlecht es Mike geht und was ich für ein Mensch bin, weil ich Lache. Ein Ende ist nie einfach, aber ein Ende kommt nie einfach so. Also bitte hört auf mit diesen Vergleichen, jeder Mensch ist anders.“

