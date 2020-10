26.10.2020 13:34 Uhr

Elena Miras und Youtubestar Bodyformus beim Date in der Sisha-Bar

Elena Miras hat dem YouTuber Bodyforums eine knallharte Abfuhr erteilt. Wie, das zeigt der Muskelprotz jetzt in seinem neusten Video.

Nachdem sich Elena Miras (28) vor wenigen Wochen von Mike Heiter getrennt hat, dürfte es der schönen Schweizerin nicht an Angeboten von Männern mangeln. Offensichtlich hat nun auch Internet-Star Barry Hammerschmidt aka Bodyformus (28) sein Interesse an der Reality-Darstellerin bekundet, doch die lässt ihn einfach eiskalt abblitzen.

Bodyformus spielt gerne den Frauenheld

In seinen YouTube-Videos spielt der Frauenschwarm immer wieder ausgedachte Szenarien nach, in denen er meistens versucht, Frauen klar zu machen. So auch in seinem neusten Clip. In dem sitzt Bodyformus zunächst mit einem Kumpel in einem Büro und fragt den um Rat: „Ey, ich habe eine Frau kennengelernt. Sie ist Reality-Star. Hast du eine Idee, wie ich die klären kann?“

Date in der Sisha-Bar

„Lad sie doch mal in ein edles Restaurant ein“, schlägt der Freund vor. Bei der Glücklichen handelt es sich um keine Geringere als um Elena Miras. Gesagt getan, denn der 28-Jährige kann die Frau seiner Begierde tatsächlich zu einem Date überreden und so treffen sie sich vor einem Lokal. Allerdings handelt es sich dabei um kein Nobelschuppen, sondern um eine Sisha-Bar, in der Barry auch noch arbeitet.

Mehr zum Thema:

Crashen diese Mädels das Treffen?

„Kannst du hier kurz warten? Ich muss schnell eine Sisha fertig machen. Kannst du mir kurz helfen?“, fragt Bodyformus so als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Verdutzt bleibt die Beauty zunächst stehen, entscheidet sich dann aber doch dazu, dem Womanizer unter die Arme zu greifen. Schließlich nehmen die beiden auf einer Coach Platz. Doch damit nicht genug, denn plötzlich spazieren zwei weitere Mädels in die Bar, die sich offensichtlich zuvor mit dem Schönling verabredet hatten.

Galerie

Bodyformus als Bachelor

Mit einer Rose in der Hand erteilt er allerdings beiden eine Abfuhr. „Sieglinde, Gertrud…es war wunderschön aber leider kann nur eine die letzte Rose bekommen.“ Dass er damit die Kuppel-Show „Der Bachelor“ imitiert ist nicht zu übersehen. Schließlich wendet er sich an Elena und stellt die alles entscheidende Frage: „Deshalb frage ich dich, möchtest du die Rose annehmen?“. Elenas Reaktion darauf: Sie nimmt die Rose und schleudert ihm die Blume mit völlig genervtem Blick entgegen.

Elena Miras beweist Humor

„Das Date war nicht so gut, er hat verkackt,“ fasst Elena Miras das misslungene Treffen anschließend in einem gespielten Interview vor der Bar zusammen. Mit dem Beitrag hat Bodyformus jedenfalls mal wieder eine Menge Einfallsreichtum bewiesen. Mit ihrer Teilnahme hat zudem auch Elena Miras bewiesen, dass sie wohl für fast jeden Spaß zu haben ist.

(Cec)