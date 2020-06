Elizabeth Hurley gedenkt ihrem verstorbenen Ex

Elizabeth Hurley zollt ihrem Ex Steve Bing, der auch der Vater ihres 18-jährigen Sohnes Damian ist, via Instagram Tribut. Der 55-jährige Produzent wurde am Montag (22. Juni) tot vor seinem Apartment in Los Angeles gestürzt aufgefunden.

Nun verriet die 55-Jährige, dass sie das letzte Mal mit Steve an Damians Geburtstag im April gesprochen habe und teilte eine Reihe von Bildern von sich und ihrem Ex auf Instagram.

Dazu schrieb Liz Hurley die Worte: „Ich bin unglaublich traurig, dass mein Ex Steve nicht mehr unter uns weilt. Es ist ein schreckliches Ende. Unsere gemeinsame Zeit war sehr glücklich, und ich veröffentliche diese Bilder, denn obwohl wir einige schwere Zeiten durchgemacht haben, sind es die guten, wunderbaren Erinnerungen an einen süßen, liebenswürdigen Mann, die zählen. Im vergangenen Jahr waren wir uns wieder nahegekommen. Das letzte Mal sprachen wir am 18. Geburtstag unseres Sohnes. Das sind verheerende Nachrichten, und ich danke allen für ihre wunderbaren Botschaften.“

Sir Elton Johns Ehemann David Furnish kommentierte dies: „Ich erinnere mich nur an die glücklichsten Zeiten, als du und Steve zusammen gewesen seid. Er passte so gut zu unserer Gruppe von Freunden, und es gab viel Liebe und Lachen. Ich hoffe, er hat Frieden gefunden. Ich richte dir und Damian mein Beileid und meine ganze Liebe aus.”

So reagiere Damian

Damian teilte ein Bild von einem Sonnenuntergang auf seiner eigenen Instagram-Seite mit und schrieb: „Ich danke von Herzen allen, die sich nach den verheerenden Nachrichten gemeldet haben.“

Es sei eine sehr seltsame und verwirrende Zeit, doch der 18-Jährige sei unendlich dankbar für seine phänomenale Familie und seine Freunde. Bing wurde am Dienstag tot vor seinem Luxus-Apartment in Century City/Kalifornien gefunden. Die Behörden ermitteln derzeit, gehen allerdings laut US-Medienberichten von einem Selbstmord aus. (Bang)