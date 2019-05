Ellen DeGeneres wurde als Teenager sexuell belästigt

Dienstag, 28. Mai 2019 16:54 Uhr

Ellen DeGeneres spricht über einen schlimmen Vorfall, als sie noch ein Teenager war. Die 61-jährige spricht offen über ein traumatisches Erlebnis als sie noch ein Teenager war. Der Vorfall ereignete sich nachdem ihre Mutter Betty „einen sehr bösen Mann“ heiratete und kurz danach die Diagnose Brustkrebs erhielt.

In der Netflix-Show ‚My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman‘ erzählte Ellen DeGeneres: „Er sagte mir, als [meine Mutter] gerade nicht in der Stadt war, dass er einen Klumpen in ihrer Brust gefühlt habe und nun meine Brüste ebenfalls anfassen müsse, weil er sie nicht beleidigen möchte und daher meine fühlen müsse. Ich wusste [damals] noch nichts über Körper, ich wusste nicht, dass Brüste alle unterschiedlich sind und… Egal, er überzeugte mich, dass er meine Brüste anfassen müsse und er versuchte es ein anderes Mal wieder und dann wieder.“

Es ist an der Zeit

Ihrer Mutter erzählte die Moderatorin damals nichts von dem Vorfall, denn sie wollte unter gar keinen Umständen „ihr Glück zerstören“. Doch nun sei die Zeit gekommen, darüber zu sprechen:

„Ich bin wütend auf mich selbst, weil ich es [damals] nicht getan habe, wisst ihr… Ich war zu schwach, um mich zu behaupten… Ich war 15 oder 16. Es war eine schreckliche, schreckliche Zeit und der einzige Grund, warum ich es jetzt so detailliert erzähle ist der, dass ich anderen Mädchen klar machen will, dass es nicht in Ordnung ist, wenn jemand so etwas tut… Ich hätte [meine Mutter] nie beschützen sollen. Ich hätte mich beschützen sollen und ich erzählte ihr es jahrelang nicht und dann tat ich es. Sie glaubte mir erst nicht und blieb bei ihm, weitere 18 Jahre. Und dann verließ sie ihn schließlich, nachdem er seine Version der Geschichte so oft veränderte.“