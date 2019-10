Elton John: Für ihn gehört Taron Egerton mittlerweile zur Familie

Für Sir Elton John gehört Taron Egerton zur Familie. Der 72-Jährige hat eine enge Bindung zu dem 29-jährigen Taron aufgebaut, seitdem dieser ihn selbst in seiner Filmbiografie ‚Rocketman‘ gespielt hat.

Von seiner künstlerischen Leistung war Elton beeindruckt und für ihn gehört der Schauspieler außerdem quasi zu Familie.

Quelle: instagram.com

„Ich glaube gar nicht, dass ich ihm irgendetwas sagen muss“

Auf die Frage, ob der Taron Karriere-Tipps geben würde, antwortete Elton im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ selbstbewusst: „Ich glaube gar nicht, dass ich ihm irgendetwas sagen muss, weil es wirklich so scheint, als hätte er das alles schon für sich selbst herausgefunden. Er ist sehr viel glücklicher mit sich selbst und ich denke, das ist die Wahrheit.“

Taron allerdings ist ebenso begeistert von der Musikerlegende und kann es immer noch nicht so richtig fassen, sich selbst auf der Leinwand in der Rolle der Showbiz-Größe zu sehen. „Er will nicht, dass ich ihn die ganze Zeit anstarre, als wäre er Gott. Er will, dass ich ihn ansehen wie einen Freund. Und das ist er auch.“