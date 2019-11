Emilia Clarke: Ist sie heimlich bei einer Dating-App angemeldet?

Emilia Clarke könnte sich zu Online-Dating verleiten lassen. Die 33-jährige Schauspielerin war von 2012 bis 2013 mit ‚Family Guy‚-Erfinder Seth McFarlane zusammen. Anfang des Jahres trennte sie sich dann nach einigen Jahren Beziehung von Charlie McDowell.

Der Einfluss der Boulevard-Presse auf ihre äußerst medienwirksamen Beziehungen störte Emilia dabei so sehr, dass sie kurz darüber nachdachte, eine Dating-App auszuprobieren. Die einzige Lösung wäre allerdings ein Fake-Profil.

Quelle: instagram.com

„Ich war auf jeden Fall versucht“

„Es gab eine Zeit“, verriet die ‚Last Christmas‚-Darstellerin im Interview mit dem ‚Daily Mirror‘, „ich war auf jeden Fall versucht. Ich verpasste Online-Dating, denn ich war auf jedermanns Fernseher, als das Ganze anfing. Also waren alle meine Single-Freunde am Swipen und ich fragte nur ‚Was macht ihr da?‘ ‚Wir shoppen einen festen Freund.‘ ‚Ok cool.‘ Wenn ich den Job nicht gehabt hätte, dann würde ich es auf jeden Fall machen, 100 Prozent. Ich glaube, es ist kein Tabu mehr.“

Emilia Clarke wünscht sich für seinen Zukünftigen viel Humor. Emilia verrät: „Wenn du mich zum Lachen bringst, dann bin ich ziemlich sicher dabei. Ich brauche jemanden, der Rücksicht nimmt und nett ist. Zum Beispiel, wenn dich jemand auf ein Date einlädt und sich etwas Interessantes ausgedacht hat… das macht viel aus.“