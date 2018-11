Emily Ratajkowski: Liebespostings mit dem Gatten

Sonntag, 18. November 2018 22:39 Uhr

Normalerweise vermarktet sich Instagram-Nackt-Star Emily Ratajkowski mit voller Leidenschaft selbst – jetzt macht sie aber offenbar auch zu gerne Werbung fürs Verliebtsein. In ihren Ehemann Sebastian Bear-McClard ist die bildhübsche Brünette soooo verliebt und das sollte nun auch die ganze Welt wissen.

Da hagelt es neuerdings Knusch-Pärchenfotos auf den sozialen Netzwerken und im Freundes-und Bekanntenkreis wird ordentlich geschwärmt, mit dem Wissen, dass das sicherlich gebührend weiter getragen wird. Und richtig geraten: eine angebliche Quelle verriet der Website „HollywoodLife“, dass Emilys Liebster immer die „süßesten Dinge“ für sie tun würde. Ihr liebevoller und fürsorglicher Ehemann scheint offenbar das Romantischste und Süßeste seit der Erfindung von Pärchen-Eisbechern zu sein.

„Seb ist so ein romantischer Kerl“, so der Insider. „Er macht immer sehr süße und kreative Dinge, damit sich Emily geliebt fühlt. Sie sind beide sehr beschäftigt mit ihrer Arbeit und Emily ist oft auf Reisen. Also muss er Wege finden, um sie zum Lächeln zu bringen, egal wo auf der Welt sie gerade ist“.

Quelle: instagram.com

Treusorgender Ehemann

Trotz dieser, scheinbar sehr harten Arbeitszeiten des Instagram-Models, fände ihr treusorgender Ehemann immer wieder Möglichkeiten sie zu überraschen und gut zu behandeln. „Wenn sie auf Reisen ist, versucht er immer, morgens ihr Weckruf zu sein. So kann er immer der erste sein, mit dem sie morgens spricht“. Ah, wir zerfließen vor lauter kitschtriefender Romantik. „Einmal hat er sogar das Hotel angerufen und ihr Frühstück aufs Zimmer bestellt. Dann hat er sie angerufen, als es gerade ankam. Er gibt sich wirklich viel Mühe, sie zu verwöhnen und dass sie sich geliebt fühlt“.

Quelle: instagram.com

Aber das ist noch nicht alles. Es geht noch eine Stufe Mr.-Romantic-mäßiger. Vor einigen Tagen soll er der 27-Jährigen Blumen und eine Karte nach Australien geschickt haben, wo das Model zur Zeit arbeitet. Der Schauspieler selbst steht im Moment für den Film „Uncut Gems“ mit Adam Sandler vor der Kamera. „Emily fühlt sich sehr glücklich, einen so süßen Mann zu haben“.

Na, ob diese rosarote Brille nicht irgendwann zur Alltags-Augenbedeckung wird…. (SV)