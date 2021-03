Ennesto Monté reist früher ab als geplant: Streit mit Danni Büchner?

03.03.2021 13:45 Uhr

Was ist da nur wieder bei Ennesto Monté und Daniela Büchner los? Mal lieben sie sich, mal gibt es kryptische Nachrichten, die ganz viel Spielraum für Spekulationen lassen.

Nachdem es bereits vor einiger Zeit Gewitterwolken über der noch sehr jungen Beziehung von Danni Büchner und Ennesto Monté aufzogen, schien es vor allem in den letzten Wochen sehr harmonisch zwischen den Verliebten zu sein.

Sie bekam einen Ring

Anlässlich zu Daniela Büchners 43. Geburtstag, flog Ennesto von Deutschland nach Mallorca, um diesen Tag mit ihr und ihrer Familie zu verbringen. Natürlich gab es auch ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk: Einen Ring!

Die Bedeutung: Geheim! Ob es ein Verlobungsring war oder nicht, das wollte die fünffache Mutter nicht preisgeben und hüllte sich in dezentes und auch leicht albernes Schweigen.

Ennesto reist ab

Doch was ist denn jetzt schon wieder los? Früher als geplant trat Ennesto die Reise nach Deutschland an. In seiner Instagram-Story erklärt er nur sehr kurz angebunden: „Auf dem Weg nach Frankfurt, früher als geplant, aber nicht immer läuft alles wie geplant, leider.“

Gab es etwa wieder Streit zwischen ihm und seiner Danni? Den genauen Grund für seine plötzliche Abreise teilte er nicht mit. Es könnte aber natürlich auch einen ganz anderen Grund haben.

Kryptische Nachricht

Daniela hat sich dazu nicht weiter geäußert, schließlich steckt sie gerade mitten im Umzug auf Mallorca. Trotzdem postete sie ein Bild mit einer sehr kryptischen Nachricht.

Zu einem neuen Bild schrieb sei: „Manchmal sehen wir nur, wie verschieden Menschen sind. Aber wenn wir nur genau genug schauen, dann sehen wir, wie ähnlich wir uns eigentlich sind.“

Dabei handelt es sich um ein Zitat aus einem Disney-Film, aber möchte sie damit vielleicht irgendwas mitteilen?

(TT)