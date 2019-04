Ennesto Monté zeigt Ergebnis seiner Penis-Vergrößerung

Dienstag, 30. April 2019 21:25 Uhr

Ennesto Monté kennt man als den Ex von Helena Fürst und aus Sendungen wie „Sommerhaus der Stars“. Doch man kennt ihn auch, als den Mann, der sich nun schon seiner dritten Penis-Vergrößerung unterzog.

Im Februar gab Ennesto Monté bekannt, sich nun das dritte Mal unters Messer gelegt zu haben, um sein bestes Stück noch ein Stückchen größer zu machen. Dafür ließ er sich Eigenfett aus der Bauchregion entnehmen und sich in sein Glied einspritzen. Pro Eingriff können so zwei bis drei Zentimeter Länge und Umfang dazu gewonnen werden.

Bei „Naked Attraction“

Nun ist sein Penis fertig modelliert und hat seine Endgröße erreicht. Das darf und soll nun auch die Welt sehen, deswegen wird Ennesto das Ergebnis auch zeigen, als Teilnehmer der Nackt-Kuppelshow „Naked Attraction“. Schon ganz bald wird Monté auf RTL II zu sehen sein.

Dort zeigen sich die Kandidaten splitterfasernackt und beurteilen sich, in dem sie sich Geschlechtsteile der potenziellen Partner ganz genau und in Großaufnahme ansehen. Dann wird radikal aussortiert und der Penis abgewählt, der am wenigsten gefällt.