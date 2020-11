04.11.2020 18:41 Uhr

Eric & Edith Stehfest: Süße Baby-Beichte

Eric und Edith Stehfest werden in kürze Eltern. Auch wenn die Schauspielerin aktuell mit dem zweiten gemeinsamen Kind schwanger ist, fühlt es dennoch dieses Mal komplett anders an und das hat einen Grund.

Edith Stehfest ist hochschwanger, das Baby könnte jeden Moment kommen. Dennoch ist ihre zweite Schwangerschaft so extrem anders, wie die Erste, verrät die junge Mutter im Gespräch mit Klatsch-tratsch.de.

Erste Schwangerschaft kurz nach Drogenentzug

Das Ganze hat einen ernsten Hintergrund, denn die 25-Jährige war jahrelang drogensüchtig, nahm Crystal Meth. „Meine erste Schwangerschaft war kurz nach meinem Entzug. Das ist vier Jahre her“, erinnert sie sich.

„All die körperlichen Folgen von meinem Drogenkonsum sind mit in die Schwangerschaft gefallen. Ich habe extrem zugenommen, starke Depressionen bekommen. Ich habe mich selbst noch gar nicht gefunden und auf einmal hatte ich ein Kind. Ich musste auch mein Mama-Ich finden.“ Das sei ihr anfangs gar nicht so einfach gefallen, doch mit den Aufgaben wuchs sie schnell in ihre neue Mutterrolle herein.

„Es hat mich wirklich gerettet“

Ihr Kind habe ihr große Kraft gegeben, verrät die Frau von ex-GZSZ-Schauspieler Eric Stehfest. „Es hat mich wirklich gerettet, denn ich konnte sagen: ‚Nein ich werde nicht mehr rückfällig, ich habe jetzt ein Kind.'“

Jetzt, als Mutter, habe sie ihre innere Mitte gefunden und davon profitiert die hübsche Blondine auch in ihrer zweiten Schwangerschaft. „Jetzt hat es sich so verändert, dass ich es viel bewusster wahrnehme. Ich glaube, wenn man ein zweites Kind zeugt, weiß man schon was auf sich zukommt.“

„Wir wollen da noch mehr von“

Baby Nummer zwei, dessen Geschlecht die Stehfests noch nicht verraten wollen, ist für das Paar ein absolutes Wunschkind. „Wir haben im Lockdown gefühlt, wie schön es ist als Familie so nah zu sein. Wir wollen da noch mehr von.“

Die Vorfreude auf den Nachwuchs sei gewaltig, verraten sie weiter – auch wenn sich die Schwangerschaft und alles, was damit einhergehe, sehr deutliche zeige. „Ich bin die ganze Zeit glücklich, weil bald noch ein kleines Wesen dazu kommt. Ich wiege fast so viel wie Eric, aber ich bin trotzdem glücklich.“

Glücklich mit den neuen Babypfunden

Ihren neuen Schwangerschaftspfunden kann Edith viel abgewinnen und auch ihr Mann findet ihre neuen Kurven schön: „Mehr Frausein geht gar nicht“, stellt sie zufrieden fest.

In ihrem neuen gemeinsamen Podcast „Steh Fest – Wunder leben“ hält das Paar seine Fans mit News und Anekdoten aus der Schwangerschaft – sowie dem allgemeinen Leben – auf dem Laufenden. (DA)