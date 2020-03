Erich Klann: So sehr fehlt Oana Nechiti bei „Let’s Dance“

Profi-Tänzer Erich Klann tanzt in der aktuellen Staffel von „Let’s Dance“ mit Comedian Ilka Bessin. Seine Lebenspartnerin Oana Nechiti war normalerweise auch immer als Tänzerin bei der Sendung dabei, pausiert durch ihren DSDS-Juryposten aber seit zwei Jahren.

Gerade von Erich Klann wird sie bei „Let’s Dance“ schmerzlich vermisst: „Ja sie fehlt mir und dem gesamten Team wirklich sehr. Oana ist für jeden von uns eine große Bereicherung, sie hat ein sehr hohes Niveau, an dem sich die anderen Mädels immer orientiert haben“, so der Tänzer gegenüber dem Magazin „Gala“.

Und weiter: „Oana ist meine Nummer eins, ob privat oder beim Tanzen. Ich vermisse Oanas Energie und ihre Ehrlichkeit. Es gibt nicht viele Leute, denen ich vertraue, und Oana gibt mir einfach immer klare Ansagen, was ich besser machen kann.“

Sie sehen sich nur samstags

Da beide viel Arbeiten ist gemeinsame Zeit nur noch selten, sie versuchen aber so oft wie möglich Kontakt zu halten. „Über WhatsApp oder Facetime können wir jeden Tag miteinander kommunizieren, das ist toll“, so Klann und fügt hinzu: „Persönlich sehen wir uns im Moment nur samstags, da haben wir einen Tag frei. Ab April kommt dann wahrscheinlich noch der Freitag dazu, weil Oana für die „DSDS“-Liveshows in Köln dreht.“

Erich und Oana haben einen kleinen Sohn, der muss ein Glück nicht zurückstecken und war vor allem auch ein Grund, warum Nechiti die Tanzshow verließ: „Unser Sohn geht jetzt in die zweite Klasse und wir haben uns sehr bewusst dazu entschieden, dass Oana „Let’s Dance“ mit einem weinenden und einem lachendem Auge verlässt, denn unser Sohn ist unsere oberste Priorität und braucht eine gewisse Aufmerksamkeit. „DSDS“ frisst einfach weniger Zeit als „Lets Dance“, vor allem, wenn man weit kommt…“