Erin Foster ist älter als ihre neue Stiefmutter und das denkt sie darüber

Laut ihrer neuen Stieftochter Erin Foster ist Katharine Foster „sehr stark“. Die 35-jährige Sängerin heiratete Erins Vater David Foster, (69), im Juni, nachdem sie ihn zwei Jahre lang datete.

Erin – die mit 37 zwei Jahre älter ist als ihre Stiefmutter – hat Katharine mit Lob überschüttet, weil sie es geschafft hat, so mühelos in die Familie überzugehen.

Das denkt sie über den Altersunterschied

In einem Interview mit dem Magazin ‚Us Weekly‘ sagte sie: „Die Wahrheit ist, wir lieben Katharine aufrichtig. Es braucht viel Stärke, als fünfte Frau in eine Familie zu kommen und erwachsene Töchter zu haben, die älter sind als man selbst und dies alles auf eine Weise, die ohne großartige Mühe eine wirkliche Einbeziehung in die Familie schafft. Deshalb sind wir wirklich dankbar, sie zu haben.“

Als sie gefragt wurde, ob sie bereit für ein weiteres Geschwisterkind sei, falls Katharine – die zuvor bekannt war als Katharine McPhee – und David ein eigenes Kind haben wollen, fügte Erin hinzu: „Alles, was die beiden glücklich macht, macht mich auch glücklich.“