26.01.2021 14:19 Uhr

Erling Haaland und Pamela Reif: Flirten sie in diesem Video miteinander?

Mit ihren Workout-Videos bringt Pamela Reif ihre Fans regelmäßig ins Schwitzen. Ab und an bekommt die Blondine dabei aber auch prominente Unterstützung. Ihr letzter Trainingspartner war kein geringerer als BVB-Profi Erling Haaland.

So gesprächig hat man Fußballstar Erling Haaland (20) nur selten erlebt. In Interviews gibt sich der Top-Stürmer stets wortkarg, weswegen ihm auch eine gewisse Arroganz nachgesagt wird. Zuletzt stand bei dem Norweger allerdings kein Training mit dem Ball, sondern ein lockeres Strech-Workout mit Pamela Reif (24) auf dem Programm.

Pamela Reif bricht das Eis

In dem entsprechenden YouTube-Video zeigte sich Erling von einer komplett neuen Seite. In lockerer Plauderlaune absolvierte der Dortmunder die Übungen und schien dabei sichtlich angetan von der Blondine, die sich neben ihm streckte und räkelte. ,,Bei dir läuft es momentan so gut, ich höre noch Positives von dir“, schwärmte Pamela gleich zu Beginn. ,,Wie lange hast du deine Familie nicht gesehen?“, wollte die 24-Jährige anschließend wissen.

Erling Haaland emotional wie nie

,,Seit letztem Sommer. Ich habe viele Geschwister und vermisse sie wirklich sehr“, so Erlings Antwort. So viel Emotionen hätte man dem sonst so coolen Kicker gar nicht zugetraut. ,,Meine Familie und ich haben ein sehr enges Verhältnis“, führte Erling Haaland den Deep-Talk fort. Heimweh scheint der 20-Jährige aber dennoch keins zu haben.

Erling denkt an’s Essen und an…

,,Ich mag die Leute hier wirklich sehr und ich liebe Schnitzel. Schnitzel mag ich an Deutschland am meisten und die Autobahnen“, lobte der Stürmer die deutsche Küche und Infrastruktur. Zum Abschied gab es am Ende zwar nur ein simples High-Five aber dennoch war die Harmonie zwischen den beiden während des kompletten Clips deutlich zu spüren.

Ob der Borussia Dortmund-Star derzeit eine Partnerin an seiner Seite hat, ist jedenfalls nicht bekannt. Auch Pamela Reif scheint aktuell wohl noch auf dem Single-Markt zu sein.

Seit einem Jahr mischt Erling Haaland die Bundesliga ordentlich auf. Der Blondschopf ist nämlich ein echter Tor-Garant, in der laufenden Spielzeit traf er bereits 13 Mal. Vom Image des verheißungsvollen Talents konnte sich der Top-Scorer also längst lösen. Von den Dortmunder Fans wird Erling dementsprechend gefeiert und geliebt – trotz seiner sonst so wortkargen Art.

(JuC)