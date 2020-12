29.12.2020 13:06 Uhr

Eva Benetatou: Baby-Bauch oder Weihnachtsspeck?

Ist Eva Benetatou etwa schwanger? Das kleine Bäuchlein auf ihrem kürzlich veröffentlichten Instagram-Post bringt die Gerüchteküche jedenfalls ordentlich zum Brodeln.

Ist Eva Benetatou (28) schwanger oder hat die “Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin über die Feiertage einfach nur zu viel geschlemmt? Diese Frage stellen sich die Follower der Beauty, nachdem sie zuletzt ein Foto mit ihrem Verlobten Christian Stenz (31) gepostet hat. In weihnachtlicher Garnitur posieren die beiden glücklich vor der Kamera, wobei das Bäuchlein unter Evas hautengem Kleid ganz besonders ins Auge sticht.

Eva zeigt sich nur noch im Schlabberlook

“Bist du schwanger?“, wollte ein Abonnent wissen. “Seid ihr bald zu dritt?“, kommentierte ein weiterer Fan. Bisher haben sich weder Eva noch Chris zu den Gerüchten geäußert. Auffällig ist aber auch, dass sich die 28-Jährige in letzter Zeit nur noch im Schlabberlook gezeigt hat.

Ob die beiden ihre Anhänger im nächsten Jahr also tatsächlich mit Baby-News überraschen werden oder ob Evas Bäuchlein nach den Feiertagen wieder verschwinden wird, bleibt also abzuwarten. Nach diesem Foto werden die Fans ab jetzt aber wohl ganz genau hinsehen.

Turbulentes Jahr

So oder so haben Eva Benetatou und ihr Chris ein turbulentes Jahr hinter sich gebracht. Am Valentinstag haben sich die beiden Turteltauben live im TV verlobt. Ein weiteres Highlight dürfte die Teilnahme bei “Das Sommerhaus der Stars“ gewesen sein, wo das Duo allerdings nicht selten bei den anderen Bewohnern angeeckt ist.