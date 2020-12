30.12.2020 13:25 Uhr

Eva Benetatou heizt Baby-Gerüchte weiter an: “Habe die Pille abgesetzt“

Gerade erst hat Eva Benetatous kleines Bäuchlein die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln gebracht. In ihrer Instagram-Story hat die Beauty die Spekulationen um eine mögliche Schwangerschaft nun weiter angeheizt.

Ist Eva Benetatou schwanger? An Weihnachten hat die Influencerin ein Foto mit ihrem Verlobten Chris Stenz (31) gepostet, wobei den Fans insbesondere das kleine Bäuchlein unter Evas Kleid ins Auge gesprungen ist. Während einige Follower davon ausgehen, dass Eva während der Feiertage einfach nur zu viel geschlemmt hat, sind sich andere hingegen sicher, dass die gebürtige Griechin ihr erstes Kind erwartet.

Eva Benetatou hat wegen der Pille 10 Kilo zugenommen

Jetzt hat das Reality-Sternchen in seiner Story die Spekulationen weiter angeheizt, indem sie während einer Frage-Runde offen gestanden hat schon seit längerer Zeit keine Pille mehr zu nehmen. “Ich bin kein Fan von der Pille. Ich habe sie schon vor fünf Jahren abgesetzt. Wegen der Pille habe ich damals zehn Kilo zugenommen“, so die 28-Jährige. Damals begann die Beauty als Flugbegleiterin zu arbeiten.

Eva würde die Pille nicht empfehlen

“Während der Fliegerei hat mich das alles so beeinträchtigt. Als ich sie abgesetzt habe, habe ich das Gewicht sofort wieder verloren…Ich rate also von der Pille ab“, so Eva Benetatou weiter. Ob oder wie sie derzeit sonst verhütet, wollte das TV-Sternchen aber nicht verraten. Auch die Vorsätze, die sich Eva und Chris fürs kommende Jahr vorgenommen haben, geben wenig Aufschluss darüber, ob die beiden tatsächlich ein Kind erwarten.

Das haben sich Eva und Chris für 2021 vorgenommen

“Gluck, Liebe und Gesundheit“, so Benetatous knappe Antwort auf die Frage, was sich das Paar 2021 vorgenommen hat. Ob die beiden ihre Anhänger im nächsten Jahr also tatsächlich mit Baby-News überraschen werden oder ob Evas Bäuchlein nach den Feiertagen wieder verschwinden wird, bleibt demnach abzuwarten.

Galerie

Verlobung und “Sommerhaus der Stars“

Das vergangene Jahr verlief für das Duo jedenfalls nicht weniger turbulent. Am Valentinstag haben sich die beiden Turteltauben live im TV verlobt. Ein weiteres Highlight dürfte die Teilnahme bei “Das Sommerhaus der Stars“ gewesen sein, wo das Duo allerdings nicht selten bei den anderen Bewohnern angeeckt ist. (JuC)