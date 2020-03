Eva Benetatou: „Ich möchte bald Mutter werden“

Vor wenigen Wochen bekam Eva Benetatou (27) von ihrem Freund Chris im Fernsehen einen sehr überraschenden Heiratsantrag – den nahm sie selbstverständlich an. Seitdem schwebt das ehemalige Bachelor-Babe im siebten Himmel.

Wann und wie die Hochzeit stattfinden soll, darüber sind sich Eva Benetatou und Chris einig: Es soll schön warm sein. Gegenüber klatsch-tratsch.de verrät die schöne 27-jährige:

„Was wir verraten können, die Hochzeit soll im Sommer stattfinden. Es könnte also auch schon in diesem Sommer passieren. Wir möchten gerne am Strand heiraten oder gerne in meiner Heimat, in der Kirche, in der ich getauft wurde, da wo meine Eltern auch schon geheiratet haben. Darauf legen wir beide sehr viel Wert.“

Quelle: instagram.com

Über Kinderplanung

Übrigens haben die beiden auch schon über Nachwuchs gesprochen und wenn es nach Eva geht, darf sich dieser sogar schon ganz bald ankündigen: „Ich möchte bald Mutter werden“, gesteht Eva im Interview.

Und weiter: „Wir planen das nicht, es gibt auch keinen perfekten oder richtigen Zeitpunkt. Wir lassen das auf uns zukommen. Wenn es passiert, dann ist es passiert. Wir sind beide bereit und jederzeit darf es dazu kommen.“