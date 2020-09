21.09.2020 19:00 Uhr

Eva Benetatou im „Sommerhaus“: Von der Superzicke zum TV-Liebling?

Eva Benetatou und ihr Verlobter Chris sind als Nachzügler ins "Sommerhaus der Stars" gezogen und das Versprach von Anfang an explosive Stimmung auszulösen.

Nachdem Georgina Fleur und Verlobter Spuck-Kubilay nach der ersten Folge bereits das „Sommerhaus“ wieder verlassen haben, sorgte der Sender natürlich gleich für Nachschub.

Jenny, Andrej und Eva kennen sich

Freudestrahlend zogen Eva Benetatou und ihr Verlobter Chris ins „Sommerhaus“. Dass das für schockierte Mienen beim Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold und seiner Freundin Jenny sorgte, war vorherzusehen.

Denn Eva belegte damals in der „Bachelor“-Staffel den zweiten Platz hinter Jenny und prahlte hinterher damit, dass sie beim Dreamdate Sex gehabt hätten.

Eva wollte sich aussprechen

Natürlich kam das leidige Thema schnell auf den Tisch und die Fronten verhärteten sich. Eva und Chris bekamen Verstärkung in Form von Diana Herold und ihrem Mann Michael. Alle anderen standen ausnahmslos hinter Andrej und Jenny. Zwei Lager wurden gebildet.

Doch Eva wollte das Thema „Bachelor“ endlich abhaken und suchte vor allen Kandidaten das Gespräch mit den beiden. Aber Andrej blockte lauthals ab und zeigte sich von seiner zickigen Seite. „Das Thema mit dir ist durch“, motzt er!

Shitstorm für Andrej

Allgemein fällt der Ex-„Bachelor“ im „Sommerhaus“ durch seine manipulative Art, Gossen-Sprache und Antipathie auf. Auf Instagram erntete er krassen Shitstorm.

Es hagelte heftige Kritik, so schreibt einer: „Wenn es um Manipulation anderer Leute geht, bist du aber auch ganz weit vorne. Wie sagt man so schön… Hochmut kommt vor dem Fall“. Wieder ein anderer schreibt: „Redest von Manipulation und bist kein Stück besser … im Gegenteil, sorry deine Art geht gar nicht und deine Puppe redet alles nach und hat selbst keine Meinung.“

Eva bekommt Zuspruch

Dagegen bekommt Eva, die zuvor für viele als Zicke galt, ganz viel Zuspruch bei Instagram. Ein Fan schreibt unter einem neuen Bild bei Instagram: „Liebe Eva, eigentlich war ich nie ein Fan von dir – mit deiner sympathischen Art bei Promis unter Palmen und jetzt im Sommerhaus der Stars hast du wirklich das Gegenteil bewiesen! Ganz toller, starker Charakter – und du bist so viel besser als das, wie du nach dem Bachelor dargestellt wurdest. Andrej und Jenny haben jetzt ganz Deutschland ihr Gesicht gezeigt. Du hast einen ganz tollen Mann an deiner Seite, ich hoffe ihr rockt das Ding!“

Es bleibt also abzuwarten, ob Eva als Gewinnerin (der Herzen) aus dem „Sommerhaus“ gehen wird…

