Eva Benetatou nach nur 8 Monaten schon verlobt: „Wir waren bereit dafür“

Vor rund zwei Wochen bekam „Bachelor“-Kandidatin und „Promi BB“-Teilnehmerin Eva Benetatou (27) von ihrem Freund Chris im TV einen Heiratsantrag. Die beiden sind erst seit wenigen Monaten zusammen, doch verliebt über beide Ohren.

„Ich habe es realisiert, aber ich bin immer noch in einer rosaroten Wolke. Ich bin schon sehr glücklich. Es ist ein wunderbares Gefühl“, so Eva Benetatou gegenüber klatsch-tratsch.de. Dass die beiden erst wenige Monate liiert sind, ist für das ehemalige „Bachelor“-Babe kein Problem.

Quelle: instagram.com

„Viel durchgemacht“

„Wir sind seit acht Monaten zusammen, ich finde die Zeit ist nicht das Entscheidende. Wir waren bereit dafür, wir haben auch in der Vergangenheit über eine gemeinsame Zukunft gesprochen und über Hochzeit und Kinder.“

Und weiter: „Wir haben in den acht Monaten in denen wir zusammen sind viel durchgemacht, viele Höhen und Tiefen. Ich war ja auch in einer Sendung, in der Zeit einfach keinen Kontakt zu haben, das war auch eine schwere Nummer und ein Liebesbeweis, dass es funktionieren kann und wie sehr wir füreinander bestimmt sind. Wir waren bei meiner Familie in Griechenland und ich verstehe mich mit seiner Familie sehr gut. Wir wohnen bereits zusammen, alles passt perfekt.“

Quelle: instagram.com

Sie hatte nur Pech

Mit den Männern hatte Eva in der Vergangenheit nicht viel Glück, wie sie gesteht: „Ich wurde in meinem Leben schon oft verarscht, das kann man schon so sagen. Da habe ich Zeit, Nerven und Gefühle verloren.“ so Eva, aber mit Chris sei es ganz anders:

„Er macht mich glücklich und das jeden Tag. Er ist sehr liebevoll, das Gesamtpaket stimmt einfach. Wir sind sehr verbunden, wir haben von Anfang an eine sehr intensive Beziehung gehabt, er bringt mich immer zum Lachen. Er ist für mich das Wichtigste geworden. Wir können uns vertrauen, er schenkt mir 100-prozentiges Vertrauen von Tag 1.“