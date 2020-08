17.08.2020 11:02 Uhr

Ex-„Bachelorette“ Alisa Persch hat sich verlobt

Ex-"Bachelorette" Alisa Persch hat sich verlobt. Die Liebes-News hat die 32-Jährige gerade per Instagram verkündet.

Alisa Persch scheint den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Vor rund fünf Jahren wurde die Beauty durch ihre Teilnahme in der Kuppel-Show bekannt. Die Beziehung mit ihrem Auserwählten Patrick Cuninka hielt allerdings nur kurze Zeit.

Alisa Persch ist seit Anfang 2019 vergeben

Anfang 2019 lernte die Reality-Darstellerin dann ihren jetzigen Freund kennen und lieben, seitdem hat sich Alisa allerdings aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und auf Instagram keine weiteren Beiträge mehr gepostet und sich währenddessen ihrem Lehramts-Job gewidmet. Mit den Verlobungs-News meldete sich die 32-Jährige am 16. August aber nach langer Zeit aber wieder bei ihren Fans.

So reagieren die Follower

Auf dem Foto sitzen die beiden gemütlich im Freien und lächeln zufrieden in die Kamera. Die Follower reagierten begeistert und in den Kommentaren gibt es unzählige Glückwünsche zu lesen. „Was für schönes Paar“, schrieb zum Beispiel ein User. „Ach krass, lange nichts gehört aber ich freue mich“, äußerte sich ein anderer Nutzer.

Hier zeigt Alisa ihren Verlobungsring

In ihrer Insta-Story präsentierte Alisa Persch im Anschluss auch gleich stolz ihren Verlobungsring. Doch wer ist eigentlich der Glückliche an ihrer Seite? Die Antwort lautet: Man weiß es nicht. Die 32-Jährige hält ihren Mr.Right nämlich wie auch ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit und ihren Social Media-Kanälen zurück.

Die Ex-„Bachelorette“ wurde 1988 in Limburg geboren. Seit 2013 lebt die Beauty in Berlin, wo sie mittlerweile die Fächer Deutsch, Mathe und Sport unterrichtet. Im Gegensatz zu ihren Nachfolgerinnen, die ihr Liebes-Glück ebenfalls in der Kuppel-Show finden wollten, übt Alisa also einen durchaus vernünftigen Job aus. Die meisten davon sind mittlerweile nämlich als Influencer tätig.