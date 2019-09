„Fantastic Four“-Star Miles Teller hat geheiratet

Miles Teller hat seine langjährige Freundin Keleigh Sperry geheiratet. Der 32-jährige Schauspieler hat seiner Liebsten, mit der er seit vier Jahren zusammen ist, auf einer Safari in Afrika einen Antrag gemacht und nach Informationen von ‚E! News‘ sollen sich die Turteltauben nun am Wochenende auf Hawaii das Ja-Wort gegeben haben.

Für den Antrag soll Miles Keleigh zu einem Baum geführt haben, an den er eine Rose gebunden hatte und an dem eine Nachricht mit den Worten: „11. Mai, 2013-20. August, 2017“ befestigt war.

„Ich werde nie das Bild aus meinem Kopf bekommen“

Über den Antrag verriet Keleigh in einem Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin: „[Es war] perfekt. Ich werde niemals das Bild aus meinem Kopf bekommen, wie er auf die Knie ging und eine Träne im Auge hatte. Er dachte wirklich an jedes Detail und war so nervös!”

Das Paar traf sich 2013 auf einer After-Show-Party bei den Grammys und der ‚Bleed For This‚-Darsteller meint, dass er es von Anfang an wusste, dass die Romanze anhalten würde. Das Paar plant eine „kleine und intime“ Hochzeit. Miles enthüllte, dass er, bevor er Keleigh kennenlernte, nicht daran geglaubt hatte, eine Karriere als Schauspieler und eine Freundin zu haben.