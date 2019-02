Fiona Erdmann frisch verliebt in Männermodel?

Donnerstag, 31. Januar 2019 13:55 Uhr

Gespotted in inniger Zweisamkeit: In der vergangenen Woche knisterte es gewaltig zwischen Fitnessmodel Fiona Erdmann und dem Model und Newcomer-Influencer Salih Yalin. Bei einem gemeinsamen Musik-Videodreh in Berlin zu HashMAGs „Together“-Song verstanden sich die beiden nicht nur vor der Kamera gut.

Endet für die nach Dubai ausgewanderte Erdmann nun das Single-Dasein mit dem gutaussehenden Influencer?

Wir haben die Auflösung: Im „Together“-Video spielen Erdmann und Yalin ein Liebespaar, das sich nach langer Zeit endlich wiedersieht. Salih Yalin überrascht Fiona Erdmann – seine Freundin – mit einer edlen Kette und Blumen.

Sie sehnt sich nach Liebe

Gemeinsam mit Freunden des Paares, gespielt von den Interpreten des Songs, verbringen sie dann einen schönen Abend und feiern ihre Reunion – getreu dem Claim „Together“. Wir sind gespannt, wie es mit den beiden weitergeht und ob wir die beiden demnächst gemeinsam in Dubai sehen.

Quelle: instagram.com

Schade, erstkürzlich verriet Fiona, dass sie sich nach einem Partner sehnt und es schwer ist, Männer kennen zu lernen.