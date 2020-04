Fiona Erdmann zeigt erstmals ihren heißen Freund

Nachdem Fiona Erdmann kürzlich verkündet hat, dass sie ihr erstes Kind erwartet, hat sich ihre Anhängerschaft mehr denn je gefragt, wer denn nur der glückliche Mann an ihrer Seite ist.

Bis zuletzt war nämlich nur bekannt, dass ihr Freund Mohammad heißt, als Model arbeitet und, dass sich die beiden 2017 kennengelernt haben. 2018 wurde die Liebe zwischen den beiden dann offiziell.

Quelle: instagram.com

Eine ordentliche Kugel

Am 24. April hat die 31-Jährige ihren Partner per Instagram erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Auf dem Foto ist zu sehen, wie der Vater des Kindes liebevoll die Arme um das Model legt. Nicht zu übersehen ist zudem, dass Fiona schon eine ordentliche Kugel mit sich trägt.

„Das was gerade passiert, ist das, wovon ich immer geträumt habe! Wir werden endlich unsere eigene kleine Familie haben und wir können es kaum erwarten in ein paar Monaten unser kleines Wunder in den Armen zu halten!“, heißt es zu dem Post.

Sie hat ihr Glück verdient

Von Mohammads Gesicht ist zwar nicht allzu viel zu erkennen aber von seinen durchtrainierten Oberarmen dafür umso mehr. Fest steht also, dass sich Erdmann wohl einen echten Schnuckel geangelt hat. Die beiden leben gemeinsam in Dubai.

Nachdem die Schwangere im Jahr 2017 ihren ersten Ehe-Mann bei einem Autounfall verloren hat, hat sie ihr Glück jedenfalls verdient.