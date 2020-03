Florian Silbereisen: Beatrice Egli über die Liebes-Gerüchte

Florian Silbereisen ist Single und auch Beatrice Egli geht solo durchs Leben und beide verstehen sich, zumindest auf der Bühne, blendend. Kein Wunder, dass hier und da Liebes-Gerüchte kursieren. Verbindet die beiden etwa wirklich mehr als Freundschaft?

Schlagersängerin Beatrice Egli stellt nun das Verhältnis zu Kollege Florian Silbereisen klar: „Die Gerüchte, dass zwischen uns mehr sein könnte, kenne ich. An denen ist aber nichts dran. Florian ist für mich ein ganz lieber Kollege, aber mehr nicht“, so die 31-jährige gegenüber „Das Neue Blatt“.

Das sagt sie zu Tinder

Das heißt also, Beatrice ist weiterhin Single und auf der Suche nach der Liebe. Dabei greift sie aber nicht auf Flirt-Apps wie Tinder und Co. zurück, denn: „Ich mag den direkten Kontakt zu Menschen. Und ich brauche diesen Moment, in dem man jemanden trifft und es funkt. Ohne Worte, es passiert einfach.“

Übrigens, die Sängerin würde nicht ausschließen, tatsächlich einen Schlagerkollegen zu daten: „Klar. Ich finde: Wenn es der Richtige ist, kann er beruflich machen, was er will“, so die Blondine und ergänzt: „Künstler, Maurer oder Anwalt – das ist mir völlig egal. Und in der Liebe ist es bei mir so: Entweder bin ich Single oder voll und ganz in einer Beziehung – zu 100 Prozent.“