Florian Silbereisen will vorerst Single bleiben

Montag, 25. Februar 2019 16:13 Uhr

Florian Silbereisen und seine langjährige Freundin Helene Fischer trennten sich vor kurzem überraschenderweise nach zehn Jahren Beziehung. Kurz darauf wurde bekannt, dass die ‚Atemlos‘-Interpretin bereits wieder in festen Händen ist.

Während die Fans also über die Zukunft von Floris Helene-Tattoo spekulierten, blieb sein Beziehungsstatus ungeklärt. Nun stellt der Moderator jedoch klar: Für eine feste Bindung ist in seinem Leben zur Zeit kein Platz. „Jetzt bin ich erst mal Single und überhaupt nicht auf der Suche“, verriet der 37-Jährige nämlich der ‚Bild‘.

Er setzt Fokus aufs berufliche

Beruflich steht für Silbereisen demnächst auch so einiges auf dem Plan: Mit seiner Band Klubbb3 und anderen Stars der Schlagerwelt will er laut ‚Bunte‘ bald auf große Deutschland-Tournee gehen, außerdem übernimmt er die Rolle des Kapitäns in der langjährigen ZDF-Erfolgsshow ‚Das Traumschiff‘.

Quelle: instagram.com

Dass er seiner Ex die neue Liebe gönne und generell kein böses Blut bei der Trennung geflossen sei, das betonte Silbereisen vor kurzem nochmal im Interview mit der ‚Superillu‘.

Er verriet: „Es gibt für uns gar keinen Grund, nicht positiv miteinander umzugehen. Wir haben wirklich schöne Jahre miteinander erlebt, an die wir beide uns sehr gerne erinnern.“