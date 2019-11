Freida Pinto und ihr Cory haben sich verlobt

Bei Freida Pinto werden in naher Zukunft wohl die Hochzeitsglocken läuten, denn sie hat sich verlobt. Das Leben der 35-jährigen Schauspielerin macht nun laut eigener Aussage mehr „Sinn“ – nach zweijähriger Beziehung wird sie nämlich den Fotografen Cory Tran heiraten.

Freida hat auf Instagram süße Fotos ihrer Verlobung geteilt, die wohl kurz nachdem sie „Ja“ gesagt hat entstanden sind. Dazu schreibt sie: „Jetzt ergibt alles einen Sinn. Das Leben ergibt einen Sinn, die Welt ergibt einen Sinn, die Tränen der Vergangenheit und Prüfungen machen Sinn, was weise alte Liebende über Liebe sagten, macht Sinn, wo ich bin macht Sinn und wohin ich gehen will, macht Sinn.“

Quelle: instagram.com

Ihr Verlobter machte sich selbst das schönste Geschenk

Die schöne Inderin gratulierte ihrem Liebsten Cory auch gleich zum Geburtstag und bezeichnete ihn als die „schönste Schöpfung“ in ihrem Leben. Sie fügte hinzu: „Du, meine Liebe, bist einfach die schönste Schöpfung, die jemals in mein Leben getreten ist. Und du bist hier, um zu bleiben. Nun, ich bringe dich zum Bleiben. Ha! Meine ganze Liebe von ganzem Herzen. Oh, und der glücklichste Geburtstag süßer Verlobter!“

Der Glückliche teilte die Bilder ebenfalls auf seinem eigenen Instagram-Account. Er schwärmte: „Das beste Geburtstagsgeschenk, um das ich hätte bitten können. Verlobte.“

Quelle: instagram.com