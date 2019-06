George Michael: Der letzte Lover Fadi Fawaz erbt nun doch nichts

Dienstag, 4. Juni 2019 22:25 Uhr

Der Krieg um die umgerechnet 100 Millionen Euro Erbe des britischen Weltstars George Martin, hat ein wohl bald Ende! Und Michaels letzter Lover Fadi Fawaz (46) geht leer aus.

Das legt laut Daily Mail ein gerichtliches Dokument vom 30.Mai fest. Dem Schreiben zufolge sollen zunächst die beiden Schwestern Yioda und Melanie den Großteil des Erbes erhalten. Yioda solle demnach dann entscheiden, welcher von Georges Freunden zu welchen Teilen kassieren könne. Ein anderer Teil des Erbes soll an Charity-Organisationen gespendet werden. Das schockierende dabei: George Michaels letzter Lover Fadi Fawaz erbt laut den gerichtlichen Unterlagen keinen Cent! Es war doch Fawaz, der seinen Lebensgefährten am 1.Weihnachtsfeiertag tot in dessen Wohnung vorfand. Die beiden waren von 2011 bis zu George Michaels Tod ein Paar.

Der Sänger des Weihnachts-Hits ‘’Last Christmas’’, starb am 25. Dezember 2016 im Alter von nur 53 Jahren eines natürlichen Todes.

Fawaz verhinderte Auszahlung des Erbes

Michael bestimmte bereits in seinem Testament, dass sein Nachlass zwischen seinen Schwestern aufgeteilt werden soll. Hairstylist Fadi Fawaz fühlte sich von seinem verstorbenen Lover, mit dem er von 2011-2016 zusammen war, ungerecht behandelt und stellte sich in den bisherigen rechtlichen Auseinandersetzungen so quer, dass das Erbe lange Zeit nicht ausgezahlt werden konnte. Dabei drohte er laut Michaels Cousin Andros Georgiou sogar bis vor die höchste richterliche Instanz zu ziehen, um beim Erbe mit zu kassieren – offensichtlich vergebens.

Bis zuletzt wohnte Fadi Fawaz offenbar im 7 Millionen schweren Anwesen des verstorbenen Wham-Sängers in London. Dass Fawaz sich weigert das Haus zu räumen, dürfte den Martins Schwestern Yioda und Melanie wohl gar nicht gefallen. Aber angesichts des Erbes, welches mit Unterstützung des gerichtlichen Dokuments wohl bald ausgezahlt werden soll, dürften die beiden Fadi Fawaz’ ‘’Hausbesetzung’’ verkraften können. Auch George Michaels langjähriger Ex-Freund Kenny Goss (60), geht leer aus. Die beiden waren von 1996-2011 ein Paar.