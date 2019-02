Georgina Fleur Bülowius hat sich verlobt?

Mittwoch, 20. Februar 2019 21:48 Uhr

Georgina Fleur Bülowius hat sich angeblich verlobt. Von der einstigen „Bachelor“-Kandidatin hat man schon lange nichts mehr gehört, in der Vergangenheit machte sie Schlagzeilen mit Männergeschichten, Schulden und Familienstreitigkeiten.

Nun gibt es endlich wieder gute Nachrichten von dem inzwischen 28-jährigen Reality-Sternchen. Auf ihrem auf privat gestellten Instagram-Account sieht man einen Ring-Emoji, hinter dem steht: „…gefunden, was ich liebe“ und auch in einem Video hält sie stolz den funkelnden Ring in die Kamera und posiert damit.

Wer der glückliche Mann an ihrer Seite ist, hat Georgina noch nicht verraten, hält sich allgemein seit vielen Monaten aus der Öffentlichkeit fern und hat sich offenbar für ein Leben fernab vom Rampenlicht (und der Heimat?) entschieden.

Zuletzt hatte sie 2016 mit einem Insolvenzverfahren für Schlagzeilen gesorgt. Fotos von ihr waren auf einer IUS-amerikanischen Escortseite aufgetaucht.