Gerda Lewis & Keno Rüst: „Wir planen schon zusammen zu ziehen“

Gerda Lewis und Keno Rüst sind das neue Traumpaar und gingen aus der aktuellen „Bachelorette“-Staffel als Liebespaar heraus. Die Staffel ist bereits seit Wochen abgedreht, weswegen die beiden nun seit rund zwei Monaten schon glücklich zusammen sind.

Jetzt verriet Gerda Lewis, warum sie sich gerade Keno Rüst aus den 20 Kandidaten herausgepickt hat. Gegenüber RTL sagt sie: „Weil wir uns einfach super verstehen. Er hat bei mir etwas ausgelöst, was kein anderer bei mir ausgelöst hat. Wir können super ernste Gespräche führen und teilen denselben Humor. Wir können über alles lachen und uns zum Affen machen. Er steht hinter mir, was mir in einer Beziehung sehr wichtig ist. Ich habe das Gefühl, das ich mir mit ihm eine sehr tolle Zukunft aufbauen kann.“

Sie wollen zusammen ziehen

Apropos Zukunft, da gibt es schon genauere Pläne wie es für die beiden weitergehen soll: „Wir planen schon in der Zukunft zusammen zu ziehen, vielleicht nicht dieses Jahr, weil dieses Jahr noch sehr viel ansteht. Für nächstes Jahr ist das auf jeden Fall auf unserer To-Do-Liste, weil er gerne nach Köln ziehen würde, er wohnt ja aktuell in Düren.“

Keno freut sich auf die kommende Zeit, denn bekanntlich musste sich das Paar die letzten acht Wochen verstecken und durfte sich nur heimlich treffen: „Jetzt steht das nächste Kapitel für uns an. Dass wir einfach gemeinsam viel erleben können und unsere Beziehung wachsen kann!“