Gerda Lewis und Keno Rüst: Beziehungsprobe im Urlaub

„Bachelorette“ Gerda Lewis (26) und ihr Auserwählter Keno Rüst wagen ihre erste große Beziehungsprobe nach dem Ende der Show: Das Paar fährt zum ersten Mal gemeinsam in den Urlaub. Wie die schöne Blondine auf ihrem Instagram-Account erzählt, geht es für das junge Paar ab ins sonnige Kalifornien. Geplant ist ein Roadtrip durch die Staaten.

Und wie jeder weiß, können im Urlaub, wenn man 24 Stunden miteinander verbringt, schon mal die Fetzen fliegen. Gerade ein aufregender Roadtrip, bei dem man täglich neue Entscheidungen treffen muss, bietet Unmengen von Streitpotenzial.

Quelle: instagram.com

Reisemarathon im September

Für die Frischverliebten sollte die viele gemeinsame Zeit allerdings nicht zu Belastung werden, denn sie reisten mehr oder weniger bereits den gesamten September zusammen quer durch Deutschland.

Zu Beginn des Monats besuchten sie mit ihren Freunden das coole Lollapalooza-Festival in Berlin. Kurz darauf ging es raus aus der Großstadt zu Kenos Eltern an die Nordsee und dann ab in den Süden der Republik, zum Eröffnungswochenende des Oktoberfests in München.

Quelle: instagram.com

Um die Urlaubsstimmung gebührend einzuläuten, gönnte sich die Bachelorette im Flieger erst mal einen Drink – auch wenn ihr Flug um 10.30 Uhr morgens ging. Den Becher voll mit Wodka bestellte sich allerdings nicht Gerda, sondern ihre Freundin Doreen Petrova, wie wir in ihrer Instagram-Story erfahren. Gerda reichte um die Uhrzeit ein Gläschen Wein.