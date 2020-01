Gerda Lewis zieht mit Freund zusammen: „Wir sind uns sicher mit uns“

Erst an Neujahr machte Gerda Lewis (27) ihre neue Liebe offiziell, mit einem kitschigen und gestellten Kussbild präsentierte sie auf Instagram ihren neuen Freund Marvin Pelzer. Jetzt verriet die Ex-„Bachelorette“, dass die beiden den nächsten großen Schritt wagen wollen.

Gerda Lewis scheint mächtig verliebt zu sein, denn nach nur wenigen Wochen Beziehung, möchte sie mit ihrem neuen Freund Marvin Pelzer zusammenziehen. Sie ist sich sicher, den richtigen Mann für ihr Leben gefunden haben.

„Wir sind uns sicher“

Auf Instagram schreibt die 27-jährige: „Wir sind uns halt so sicher mit uns, dass wir sagen, dass wir das auf jeden Fall machen. Dann ist das halt auch mein Zuhause, also unser Zuhause. Melvin und ich planen, zusammenzuziehen – und das sehr, sehr bald.“

Quelle: instagram.com

Gerdas neuer Freund ist Sportler. Der Hottie ist Ringer und tritt für den RC CWS Düren-Merken in der 1. Bundesliga an. Schon vor Wochen gab es erste Gerüchte, dass die beiden mehr als nur Freunde sind, mit dem Kussfoto bestätigte Gerda die Spekulationen an Silvester.