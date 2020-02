Gigi Hadid: Bestätigt sie hier ihr Liebes-Comeback mit Zayn Malik?

Na, wer hätte das gedacht? Topmodel Gigi Hadid (24) outete sich bei Instagram: Sie und ihr On/Off-Freund Zayn Malik (27) sind wieder zusammen.

So verzückte sie beim Fotodienst Instagram jetzt ihre Fans mit einem Valentinstags-Schnappschuss der ganz besonderen Sorte. Das etwas unspektakulär wirkende Bild zeigt einen sichtlich entspannten Zayn Malik in schwarzer Lederjacke – mit Mütze auf einem tristen Acker stehend.

Quelle: instagram.com

Zu Besuch bei den Eltern

Die Message hinter dem Bild könnte auch nicht klarer sein: Ja, die Gerüchte sind wahr: Wir daten wieder! Und um das zu unterstreichen, postete Gigi die etwas kryptische Nachricht: „Hey Valentine Z – auf der Farm ? Dez 2019.“ Dezember ist auch in etwa der Zeitraum, in dem erste Zeitungen darüber schrieben, dass die beiden sich wieder treffen sollen.

Laut Medienberichten soll das Bild auf der Farm von Mama Yolanda entstanden sein. Sie hat sich den Bauernhof in Pennsylvania vor gut drei Jahren gekauft, um ihren Kindern näher zu sein, da die sich größtenteils in New York aufhalten. Na dann ist ja alles wieder in Butter.