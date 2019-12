Gigi Hadid: Läuft da wieder was mit Zayn Malik?

Immer wieder hört man Gerüchte, dass Gigi Hadid und Zayn Malik wieder zusammen sind. Jetzt postete Gigi etwas auf Instagram, was ihre Fans hoffen lässt.

Seit November 2015 sind Model Gigi Hadid und Sänger Zayn Malik (26) immer mal wieder zusammen gewesen. Man kann gar nicht aufzählen wie oft sie schon getrennt und wieder zusammen gekommen sind. Die beiden haben ihre Beziehung aber auch nie in den Vordergrund gestellt. Seit November 2018 sollen sie endgültig getrennt sein.

Sie haben wieder Kontakt

Im November gab es dann Quellen, die angaben, Zayn und Gigi (24) hätten wieder Kontakt und wären auf freundschaftlicher Basis. Aber nach diesem Beziehungschaos der letzten Jahre ist es nur eine Frage der Zeit bis sich beide wieder etwas näher kommen. Ist dies nun passiert?

Quelle: instagram.com

Am Sonntag teilte Gigi ihre Erfolge in der Küche über ihre Insta-Story. Neben einer Apfel-Torte bereitete sie auch ein leckeres Curry zu. Klingt auf den ersten Blick eher unspektakulär. Wer aber gut aufgepasst hat, entdeckt ein interessantes Detail in den Beiträgen. „Sonntag in der Küche: Ich mariniere gleich das Hühnchen mit einem meiner Lieblingsrezepte!!!@Mammamalik’s Chicken Curry Nudel Salat.“ Das Rezept ist von Zayn’s Mutter Trisha Malik! Solch ein Kompliment an die Mutter seines Ex zu verteilen ist äußerst selten.

Wie nahe stehen sich Mutter und Ex von „Pillowtalk“-Sänger Zayn? Hat Gigi womöglich immer noch Kontakt zu ihm? Oder was bedeutet das?

Rezept bleibt geheim

Gut verstanden haben sich Gigi und Trisha schon als da noch was mit dem Ex-„One Direction„- Sänger lief, wie man dem obigen Bild entnehmen kann. Ihr zuliebe hielt das blonde Model das Rezept auch geheim, denn sie schrieb noch in Klammern dazu: „Hoffentlich teilt sie das Rezept irgendwann mit der ganzen Welt“. Wie schön, dass sie sich mit der Mutter des Ex noch versteht.

Wenn auch der Beziehungsstatus der beiden ungeklärt bleibt. Fest steht: Zwischen Gigi und Zayn’s Familie herrscht kein böses Blut.