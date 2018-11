Gigi Hadid über ihren ersten gemeinsamen „Schwestern-Lauf“

Samstag, 10. November 2018 09:29 Uhr

Gigi Hadid fühlte sich geehrt, mit ihrer jüngeren Schwester Bella über den Laufsteg zu laufen.

Gemeinsam mit Bella war die 23-Jährige am Donnerstag in der jährlichen Victoria’s Secret-Fashion Show in New York zu sehen und sie kann es immer noch nicht ganz glauben, dass sie und ihre Schwester das Glück hatten, diesen tollen Job gemeinsam machen zu dürfen.

Gigi, die ein pinkes Blumentop, Leggings und Stiefel, kombiniert mit einem Fallschirm anstatt der klassischen Flügel für einen ihrer Läufe trug, sagte hinter der Bühne gegenüber ‚E! News‘: „Es ist ehrlich verrückt. In der Lage zu sein, sich in einem solchen Raum umzuschauen und deine eigene Familie zu sehen, ist ein Segen. Nicht nur bei der VS-Show, sondern überall auf der Welt habe ich das Gefühl, dass ich ein Stück Zuhause bei mir habe.“

Erstmals zusammen in Victoria’s-Secret-Show

Allerdings ist das allein nicht das Einzige, was die hübsche Blondine an dem gemeinsamen Job so sehr freut. Gigi und Bella Hadid sind außerdem die ersten Schwestern, die gemeinsam in einer Victoria’s Secret-Show zu sehen waren. „Das ist wirklich eine Ehre für uns. Ja, es ist verrückt, aber es macht uns auch großen Spaß und es ist sehr emotional.“