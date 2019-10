Gigi Hadid und Tyler Cameron schon wieder getrennt?

Supermodel Gigi Hadid soll wieder Single sein. Die 24-Jährige sorgte seit August immer wieder für heiße Spekulationen um ihr Liebesleben. Mehrere Medien berichteten, dass sie dem ehemaligen ‚The Bachelorette‘-Kandidaten Tyler Cameron näher gekommen war.

Immer wieder wurden die beiden bei romantischen Abenden in New York gesichtet. Doch nun soll die Liebe wieder erloschen sein. „Tyler ist Single. Er und Gigi sind nicht mehr zusammen“, wird nun ein Insider in einem Bericht von ‚Us Weekly‘ zitiert.

Quelle: instagram.com

Erst wenige Tage zuvor machte der TV-Star selbst ein großes Geheimnis um seinen aktuellen Beziehungsstatus. „Vielleicht bin ich Single“, erklärte er in einer Talk-Show.

„Sie ist ein guter Mensch“

Ob Tyler und Gigi jedoch wirklich zusammen waren, ist unklar. Erst kürzlich äußerte sich der Frauenschwarm zu den Beziehungs-Gerüchten und stellte klar: „Sie ist ein guter Mensch, sie ist eine wundervolle Person und wir halten es einfach auf einer freundschaftlichen Ebene.” Vor Tyler war die blonde Laufstegschönheit in einer On-Off Beziehung mit dem One Direction-Star Zayn Malik. Das Paar entschied sich dieses Jahr, getrennte Wege zu gehen.