Gigi Hadid und Zayn Malik planen schon Kinder?

Gigi Hadid könnte sich in der Zukunft einige Änderungen in ihrem Leben vorstellen. Die 24-Jährige ist erst seit kurzer Zeit wieder mit ihrem On-Off-Freund und ehemaligen One Direction-Star Zayn Malik zusammen.

Und es scheint gut zu laufen bei den beiden, denn sie hat nun angedeutet, dass sie und der 27-jährige Sänger in Zukunft bereit sein könnten, Kinder zu bekommen. Zudem könnte sich das Model auch eine Zukunft außerhalb der Modelbranche vorstellen.

Job als Vollzeitkoch?

„Ich denke, dass ich, wenn ich älter werde… nun, eines Tages werde ich eine Familie gründen und ich weiß nicht, ob ich dann immer noch Model bin. Ich liebe die kreative Seite der Mode, sie ist so erfüllend.“

Und weiter: „Die Menschen, mit denen ich arbeite, machen mich so glücklich, ich bin so glücklich, dass ich in ihrer Nähe bin. Aber wer weiß? Vielleicht nehme ich die Arbeit als Vollzeitkoch auf!“, deckt die Schönheit gegenüber dem ‚i-D‘-Magazin auf.

Auch eine weitere Änderung in ihrem zukünftigen Leben könnte sich die Schwester von Bella Hadid vorstellen: dem hektischen Stadtleben von New York den Rücken zu kehren. Gigi – die eine Farm außerhalb der Stadt besitzt – liebt nämlich schon jetzt das Landleben und die Isolation.

Sie fügte hinzu: „Die meiste Zeit werde ich Freunde und Familie auf dem Bauernhof haben, aber es gibt viele Tage, an denen ich dort ganz allein bin, und ich sitze in meiner kleinen Hütte in Stille und tue diese kleinen Dinge einfach für mich. Ich denke, das gibt mir auch die Energie und die Liebe für das, was ich tue. Es lädt meine Batterien wieder auf.“