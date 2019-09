Gigi Hadid will sich mit ihrem neuen Lover Zeit lassen

Gigi Hadid lässt es mit Tyler Cameron langsam angehen. Das Paar datet sich nun schon seit ein paar Wochen, möchte sich bislang aber noch nicht offiziell zu seiner Beziehung bekennen.

Wie ein Insider nun gegenüber ‚People.com‘ berichtete, möchten die beiden es eher langsam angehen lassen und haben dabei einfach Spaß zusammen und genießen die Gesellschaft des anderen.

Quelle: instagram.com

Sie wollen sich Zeit lassen

„Sie sind gerade noch dabei, sich näher kennen zu lernen und haben Spaß. Sie möchten keinen Druck spüren, der sie wohin führt, wo sie noch gar nicht sind.“

Doch wie es aussieht, wird es nicht mehr lange dauern, bis die zwei sich als offizielles Paar outen. Denn die 24-Jährige hat den US-amerikanischen Reality-Star bereits mit nach Holland eingeladen, wo er ihr bei der Beerdigung ihrer Oma beistehen konnte.

„Tyler meinte, sie haben sich wirklich verbunden gefühlt. Er ist wirklich ein netter Typ und Gigi erkennt das. Er war froh, an ihrer Seite zu sein, bei der Beerdigung ihrer Oma – das bedeutete ihm viel“, so der Bekannte. Vor Tyler war Gigi in einer On-Off Beziehung mit Zayn Malik. Das Paar entschied sich dieses Jahr, getrennte Wege zu gehen.