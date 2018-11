Gina-Lisa traurig: „Ich werde wie eine Nutte abgestempelt“

Dienstag, 6. November 2018 11:40 Uhr

Gina-Lisa Lohfink polarisiert durch ihre Art und durch ihre Optik. Das ist ihr auch völlig bewusst. Blondierte Mähne, aufgepumpte Lippen, unzählige Tattoos, XXL Busen und geschmacklose Kleidung sind das Markenzeichen von Gina-Lisa.

Dass sie es damit nicht immer einfach hat, erklärt sie in der Nackt-Sendung „Adam sucht Eva“: „In Deutschland hast du als Frau, wenn du so aussiehst wie ich, keine Chance. Da kannst du machen, was du willst“, erklärt sie etwas gedrückt. Allgemein wirkt Gina-Lisa während der Sendung oftmals in sich gekehrt und nachdenklich.

Deutschland ist prüde

Gina-Lisa weiß auch woran es liegt, dass ihr Image in Deutschland nicht das Beste ist. Das hat vor allem damit zu tun, dass das Land in ihren Augen prüde sei.

Quelle: instagram.com

So erzählt sie von einem Vorfall: „Ich war Botschafterin für Safer Sex auf der „Venus“, hatte keinen Sex gar nichts und wurde wie eine Nutte abgestempelt. Das ich Botschafterin war, hat keiner erwähnt. In anderen Ländern bin ich der Mega-Star, nur in diesem verprüdeten Deutschland nicht. In anderen Ländern sehen die Frauen alle so aus.“