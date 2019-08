„Grill den Henssler“: Steffen Henssler verliebt in junge Dagmar Wöhrl

In der ersten Folge der „Grill den Henssler Sommer-Specials“ tritt unter anderem Unternehmerin Dagmar Wöhrl (65) gegen Steffen Henssler (46) an. Während der versucht seine Koch-Ehre einmal mehr auch am Grill zu verteidigen, erzählt die „Höhle der Löwen”-Investorin einen Schlag aus ihrer Jugend als ‘Miss Germany 1977’.

Bei der Vorspeise will Frau Wöhrl den TV-Koch kulinarisch in die Schranken weisen. In Steffen Henssler hat die ehemalige „Miss Germany 1977” jedoch nicht nur ihren Kontrahenten, sondern auch einen ihrer größten Fans gefunden. Der 46-Jährige kann die Augen nämlich gar nicht von einem Foto lassen, auf dem die CSU-Politikerin als „Miss Germany” zu sehen ist. Zur Krönung verpasst Henssler diesem dann auch noch einen dicken Schmatzer!

Ihr Auto war schuld

Wie es überhaupt zu ihrer Teilnahme an der Miss-Wahl kam, erzählt die 65-Jährige später im Gespräch mit Moderatorin Annie Hoffmann (35). „Ich hatte einen ganz alten Mini Cooper, mit dem ich immer zur Uni gefahren bin und der plötzlich kaputt war“, so die Unternehmerin. „Meine Mama sagte mir: ‚Schau mal, bei der Misswahl gibt es ein Auto zu gewinnen!‘“, erzählt die Löwin weiter. Also nahm sie teil und der Plan ging auf: „Hat geklappt!“, fasst Wöhrl schließlich zusammen.

Zum Grill-Menü trägt Dagmar Wöhrl ‘Ceviche von der Jakobsmuschel und Palmherzen mit Röstaromen’ bei und wird von Koch-Coach Sascha Stemberg (40). Ob sie damit die Jury, bestehend aus Mirja Boes (47), Reiner Calmund (70) und Christian Rach (62), mehr begeistert als Steffen Henssler? Das zeigt VOX am Sonntag, 18. August 2019, um 20:15 Uhr.