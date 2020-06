Gwen Stefani und Blake Shelton: Planen sie ihre Hochzeit?

Gwen Stefani könnte bald vor den Traualtar treten. Die Sängerin und der 43-jährige Sänger Blake Shelton haben sich 2015 bei einer gemeinsamen Show kennengelernt. Seit Monaten wird spekuliert, ob die beiden bald vor den Traualtar treten könnten.

Und wie ein Insider „Us Weekly“ nun berichtete, könnte einer Heirat bald nichts mehr im Weg stehen: „Gwen Stefani weiß, was für ein Glück sie hat und möchte Blake heiraten, sobald die Kontaktbeschränkungen wieder aufgehoben werden.“

Unter den aktuellen Zuständen käme es ihnen aber nicht infrage: „Sie hat ja nicht so lange mit der Hochzeit gewartet, damit am Ende ihre Familie nur am Computer dabei sein kann.“

„Glücklicher, wie noch nie zuvor“

Schon einmal hatte ein Insider die beiden beim Besuch einer Kirche in Kalifornien beobachtet und gegenüber „Entertainment Tonight“ berichtet: „Gwen und Blake sind soweit gekommen und glücklicher, wie noch nie zuvor. Blake spricht ununterbrochen von Gwen. Erst diese Woche redeten seine Freunde darüber, wie er aufblüht, wenn er von ihr erzählt. Er schwärmt viel von ihr und das ist ziemlich süß. Sie sprechen viel über die Ehe, aber haben sich entschieden, dass das Leben momentan so großartig sei, dass sie den Hafen [der Ehe] noch nicht anfahren möchten.“

Beide hätten nämlich bereits gescheiterte Ehen hinter sich und hart daran gearbeitet, diese hinter sich zu lassen: „Sie schätzen es, was sie aneinander haben, sie fühlen sich als Seelenverwandte und brauchen zurzeit keinen Ring oder eine Hochzeit.“ (Bang)