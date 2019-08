Gwen Stefanis Beziehungtipp: Liebe am Arbeitsplatz

Dienstag, 6. August 2019 14:16 Uhr

Die Beziehung mit Blake Shelton ist auch nach mehreren Jahren noch immer so frisch wie zu Beginn. Die 49-jährige Sängerin plant, den vierjährigen Jahrestag mit ihrem Country-Sänger Ende des Jahres zu feiern.

Insider besagen, dass das Paar immer noch sehr verliebt sei, insbesondere, seit Gwen eine Rolle als Jurorin in der amerikanischen Version von ‚The Voice‘ ergatterte, wo der 43-Jährige ebenfalls coacht. Nachdem die Schauspielerin bisher in drei separaten Staffeln mitgearbeitet hatte und sich während der Show in Blake verliebte, wird sie zu ‚The Voice‘ zurückkehren, um Adam Levine zu ersetzen. Wieder zusammen zu arbeiten, macht das berühmte Pärchen „glücklicher als jemals zuvor“. #LiebeAmArbeitsplatz

Quelle: instagram.com

Wie frisch verliebt

Ein Insider enthüllte: „Sie gehen auf ihren vierten Jahrestag zu, aber Blake und Gwen verhalten sich immer noch wie frisch Verliebte. […] Wieder zusammen dort zu sein, wo ihre Liebe begann, war sehr lustig für sie. Sie können gar nicht glauben, wie schnell die Zeit verflogen ist und ihre Beziehung ist sehr stabil. Blake betet sie an und Gwen fühlt sich sehr sicher bei ihm.“ Die ‚The Sweet Escape‘-Sängerin und der Songschreiber sollen am Set von ‚The Voice‘ „die beste Zeit ihres Lebens“ haben.