Hailey Bieber äußert sich endlich zu Schwangerschaftsgerüchten

Hailey Bieber kann über Schwangerschaftsspekulationen nur lachen. Das 22-jährige Model, das vor kurzem seinen ersten Hochzeitstag mit Justin Bieber feierte, stellte auf Instagram klar, dass sie nicht schwanger ist.

Die Gerüchte waren aufgekommen, nachdem ein Fan sie mit ihrer Hand auf dem Bauch gesehen hatte und direkt die Schlussfolgerung zog, Bieber müsse ein Kind erwarten.

Quelle: instagram.com

„Herzlichen Glückwunsch Schatz!“

Hailey schrieb auf der Fotosharing-Webseite: „Das Internet ist so witzig! Nein, ich bin nicht schwanger, ich liebe es einfach nur, zu essen.“ Ihr 25-jähriger Ehemann versicherte seinen Fans dagegen in einem kürzlichen Instagram-Post zum Geburtstag seiner Frau, dass Kinder für das Paar nicht vollends ausgeschlossen seien.

Er schrieb: „Herzlichen Glückwunsch Schatz! Wegen dir will ich jeden Tag besser werden. Die Art, wie du dein Leben lebst, ist so schön. Du machst mich auf alle Arten und Weisen an. Nächste Staffel: Babys.“

Ohne seine Frau will der ‚Love Yourself‘-Interpret am liebsten gar nichts mehr machen. Deshalb muss Hailey 2020 auch mit auf Tour, wie ein Insider vor kurzem gegenüber ‚people.com‘ erklärte. Der Bekannte verriet: „Er kann es nicht erwarten, alles mit seinen Fans zu teilen. Hailey unterstützt ihn natürlich und plant, mit Justin zu touren. Es ist alles sehr aufregend.“