Hailey Bieber freut sich auf neuen Familienzuwachs

Hailey Biebers Schwester Alaia Baldwin erwartet ihr erstes Kind. Die Tochter von Stephen und Kennya Baldwin ist ganz aus dem Häuschen. Ihre ältere Schwester, die 27-jährige Alaia, erwartet mit ihrem Ehemann Andrew Aronow ihr erstes Kind.

Wie die werdende Mutter bereits auf Instagram verraten hat, soll es ein Mädchen werden. Hailey darf sich somit auf ihre erste Nichte freuen. Auf der Social Media-Plattform veröffentlichte Alaia ein Foto von Andrew, wie er ihren Babybauch küsst.

„Ich werde eine Tante sein!!!!!“

Dazu schrieb sie: „Ich habe etwas ganz Besonderes für @andrewaronows Geburtstag dieses Jahr… #Babyaronow kommt im August 2020.“ Haileys Vorfreude auf den Familiennachwuchs ließ nicht lange auf sich warten. So kommentierte sie Alaias Post mit den Worten „Meine Nichte ‚Kreisch‘!!!!“

Auch teilte sie die Neuigkeit in ihrer eigenen Instagram-Story, in der es hieß: „Ich werde eine Tante sein!!!!!“ Wann die 23-Jährige und ihr Ehemann, Justin Bieber, die eigene Familienplanung angehen, steht noch in den Sternen. Allerdings verriet die Modelschönheit erst 2018, dass sie später auf jeden Fall eigene Kinder haben möchte.

„Ich liebe Kinder und ich kann es nicht abwarten, eigene zu bekommen. Ich würde sagen, dass ich dieser Realität nun näher gekommen bin, allerdings passiert es definitiv nicht in nächster Zeit“, so Hailey kurz nach ihrer Hochzeit mit Justin gegenüber der ‚Vogue Arabia‘. (Bang)