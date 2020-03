Hailey Bieber hat Justin mit Flaschentrick zurückerobert

Der Liebesgeschichte von Hailey Baldwin und Justin Bieber wurde gerade ein weiteres romantisch-kitschiges Kapitel hinzugefügt. Während ihres Auftritts in der „Tonight“-Show mit Jimmy Fallon, enthüllt Hailey amFreitag, welcher Fernsehmoment ihren heutigen Ehemann Justin dazu veranlasste, sie anzurufen und sich zu versöhnen, nachdem das Paar eine Beziehungspause eingelegt hatte.

„Hast du nochmal irgendwelche Party Tricks in der letzten Zeit gemacht?“ fragt Fallon das Model. „Nun, ich sage das, weil du das letzte Mal in unserer Show etwas getan hast, das das Erstaunlichste war, das es je gab. Alle haben darüber gesprochen, dass du eine Bierflasche mit den Zähnen geöffnet hast. “

Die 23-jährige erklärt dann: „Es hat wirklich Spaß gemacht und dahinter steckt eine lustige Geschichte. Ja, als ich das letzte Mal hier war, haben wir diesen kleinen Partytrick gemacht“.

Justin rief sie nach TV-Auftritt an

Die hübsche Blondine fügte hinzu: „Am nächsten Morgen – nachdem das Interview ausgestrahlt worden war – bekam ich einen bestimmten Anruf von einer bestimmten Person, die so meinte: ‚Hey, wie geht es dir? Ich habe dich letzte Nacht bei Jimmy Fallon gesehen . Du hast wirklich gut ausgesehen. Ich habe diesen Trick geliebt, den du gemacht hast. Ich hatte keine Ahnung, dass du das kannst. Es war so cool.‘ Ich bin jetzt mit diesem bestimmten Menschen verheiratet.“ Die Zuschauer brechen sofort in tosenden Applaus aus.

Ich habe das Gefühl, dass Jimmy ein wenig Anerkennung dafür bekommt, dass er mir beim Flirten hilft“, sagte sie mit einem Lachen. „Ja, das ist wahr.“

„Ihr denkt jetzt, ich wäre zu ihrer Hochzeit eingeladen worden“, witzelt Fallon. „Hey nein, ich scherze, ich scherze. Ich habe dich und Justin ja schon oft gesehen und ihr seid so süß zusammen“.