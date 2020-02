Hailey Bieber teilt gegen Justins Ex Selena Gomez aus

Hailey Bieber teilt gegen Selena Gomez aus. Die Ehefrau und die Ex-Freundin verstehen sich bekanntlich meistens nicht – Justin Bieber ist da keine Ausnahme.

Seine Frau Hailey und Selena, mit der er von 2010 bis 2012 und noch einmal kurz im Jahr 2017 zusammen war, verstehen sich offenbar so gar nicht.

„Zeit bedeutet gar nichts, Charakter aber!“

Nach einigen Seitenhieben von der Sängerin hat das Model nun aber genug und wehrt sich im Netz. Bereits seit einer Weile spricht die 27-jährige Selena in Interviews immer wieder darüber, wie die Beziehung und Trennung mit Justin gelaufen sei und ließ dabei nicht unbedingt ein gutes Haar an dem 25-Jährigen.

Kürzlich räumte der Sänger sogar ein, oft rücksichtslos gewesen zu sein, doch seine Ehefrau hat nun scheinbar genug von dem kalten Krieg von Selenas Seiten. In ihrer Instagram-Story teilte die 23-Jährige die Message: „Eine Person kann dir in zwei Monaten das Gefühl geben, das eine andere dir in zwei Jahren nicht geben konnte. Zeit bedeutet gar nichts, Charakter aber.“

Das ist ein klarer Diss gegen Selena, besonders wenn man deren Song ‚Lose You To Love Me‘ in Betracht zieht, in dem sie singt: „Nach nur zwei Monaten hast du mich ersetzt, als wäre es so einfach.“ Klingt so, als würden diese Promi-Damen auch in Zukunft keine Freundinnen werden.