Halle Berry hätte gerne fünf Kinder gehabt, aber...

Mittwoch, 7. August 2019 13:29 Uhr

Halle Berry hätte gerne mehr Kinder gehabt – allerdings war sie damit beschäftigt, sich eine Karriere aufzubauen. Die 52-jährige Schauspielerin ist Mutter zweier Kinder – von der elfjährigen Nahla Ariela und dem fünfjährigen Maceo Robert.

Doch wenn die Oscar-Preisträgerin zurückblickt, hätte sie gerne mehr Kinder gehabt, denn die ‚Monster’s Ball‘-Darstellerin habe es geliebt, schwanger zu sein. „Wirklich, ich fühlte mich während meiner beiden Schwangerschaften am sexiesten, [ich] liebte es schwanger zu sein“, verriet Halle Berry gegenüber dem ‚InStyle‘-Magazin.

Karriere ging vor

Allerdings hätte sie dann mit der Familiengründung eher anfangen müssen – wenn da nicht ihre Schauspielkarriere gewesen wäre. Halle geht sogar so weit zu sagen, dass sie sich durchaus hätte vorstellen können, in ihren jungen Jahren eine Leihmutterschaft in Betracht zu ziehen.

„[Ich] hätte wahrscheinlich fünf Kinder gehabt, [wenn ich] früher angefangen hätte. Wenn ich nicht damit beschäftigt gewesen wäre, Filme zu machen, wäre ich die perfekte Leihmutter gewesen. Die Hormone haben mir ein unglaubliches Gefühl gegeben. Ich war so lebendig und eins mit meiner Weiblichkeit. Es fühlte sich an, als würde mein Körper das tun, wofür er gebaut wurde.“

Aktuell bereitet sich die Zweifach-Mama auf die Dreharbeiten für ihren neuen Film ‚Bruised‘ vor, darin übernimmt sie nicht nur die Hauptrolle als eine alleinerziehende Mutter, sondern feiert auch ihr Regie-Debüt.