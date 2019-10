Halsey datet Evan Peters und der Ex hat nichts dagegen

Halsey soll nach ihrer Trennung von ihrem Ex-Partner Yungblud mit diesem immer noch befreundet sein. Die 25-jährige Sängerin datete den Sänger für fast ein Jahr, bevor sie sich im letzten Monat trennten.

In einem Tweet auf ihrem Account auf Twitter, der mittlerweile gelöscht wurde, erzählte die Künstlerin: „Manchmal. Leute trennen sich einfach. Das heißt nicht, dass jemand betrogen wurde oder dass etwas schlechtes passierte oder dass jemand es ver***t hat.“ Später fügte sie hinzu: „Jetzt wisst ihr, was ihr wisst.“

Zusammen gesichtet

Die ’11 Minutes‘-Sängerin, die mit Yungblud auf dem Track Anfang des Jahres zu hören war, scheint mit dem ‚American Horror Story‘-Schauspieler Evan Peters bereits eine neue Liebe gefunden zu haben. Der 32-jährige Schauspieler, der sich im März von seiner ehemaligen Verlobten Emma Roberts trennte, soll sich seit einigen Wochen mit Halsey treffen und die Turteltauben wurden vor kurzem in Sherman Oaks, Kalifornien gemeinsam gesichtet.

Halsey, die zuvor G-Eazy datete, soll mit Evan Arm in Arm durch die Straßen gelaufen sein. Das Paar wurde im September von einem Beobachter im Six Flags Magic Mountain-Vergnügungspark in L. A. gesehen.