Harrison Ford will mit 76 noch Profi-Fallschirmspringer werden

Mittwoch, 5. Juni 2019 16:48 Uhr

Harrison Ford will sich zum Profi-Fallschirmspringer ausbilden lassen. Der 76-jährige Schauspieler sprang kürzlich aus einem Flugzeug in Neuseeland, weil sein 18-jähriger Sohn Liam Flockhart unbedingt einen Fallschirmsprung machen wollte.

Zunächst zögerte der ‘Indiana-Jones‘-Star noch, dann aber genoss er den freien Fall. Nun spielt er sogar mit dem Gedanken, sich zu einem Profi-Fallschirmspringer ausbilden zu lassen.

In der ‘The Ellen DeGeneres‘-Show erzählte er davon, wie er mit dem Flugzeug nach oben flog und dann „an die Brust eines echten Fallschirmspringers geschnallt“ wurde: „Das nächste Mal möchte ich diesen Mann am Boden lassen. Er erschien mir ein sehr netter Typ zu sein, aber ich möchte mich ausbilden lassen und es dann alleine machen können.“

Seit über 5 Jahrzehnten mit Pilotenschein

Fallschirmspringen ist nicht die einzige Luftsportart, für die sich Harrison begeistert. In den 1960er Jahren absolvierte er einen Pilotführerschein für Flugzeuge und Helikopter. Dass dieses Hobby nicht ganz ungefährlich ist, musste der Hollywood-Star im Jahr 2015 am eigenen Leib erfahren. Damals brach er sich aufgrund eines Defekts an der Maschine sein Becken und seinen Knöchel. Diese Erfahrung hielt ihn jedoch nicht davon ab, das Fliegen endgültig an den Nagel zu hängen.