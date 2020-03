Harvey Weinsteins schöne Ex datet Hollywoodstar Adrien Brody?

Harvey Weinsteins Ex-Frau Georgina Chapman soll mit Adrien Brody zusammen sein. Erst kürzlich wurde bekannt, dass dem 67-Jährigen Hollywood-Mogul, mit dem sie einst verheiratet war, rund 29 Jahre Haft drohen. Doch die 43-Jährige scheint mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen zu haben und turtelt offnbar nun mit dem Hollywoodstar.

Das berichten zumindest britische Medien wie ‚The Sun‘. Demnach haben sich der ‚The Experiment‘-Darsteller und die Schönheit bereits im April 2019 kennen gelernt. Damals reisten beide nach Puerto Rico, um eine Bademode-Kollektion zu bewerben.

Quelle: instagram.com

Zusammen im Big Apple?

Zuletzt soll das angebliche Paar mehrmals in New York beim gemeinsamen Essen gesichtet worden sein. Dass sie mit dem Darsteller zusammen ist, hat Georgina bisher aber noch nicht bestätigt.

Von 2007 bis 2017 war die Modeschöpferin mit Weinstein verheiratet. In dieser Zeit soll er zahlreiche Frauen aus dem Film-Geschäft sexuell belästigt, missbraucht und sogar vergewaltigt haben. Zuletzt wurde der Produzent als schuldig befunden. Das genaue Strafmaß soll allerdings erst am 11. März festgelegt werden. Rund zwei Jahre nach der Scheidung scheint Chapman also nach vorne zu blicken.