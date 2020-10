04.10.2020 18:47 Uhr

Hat Toni Garrn heimlich geheiratet?

Es soll noch Stars geben, die ihre Hochzeit nicht medienwirksam inszenieren - dazu gehören wohl auch Toni Garrn und Alex Pettyfer. Und viele fragen sich nun, haben die beiden schon geheiratet?

Die beiden sollen an diesem Wochenende klammheimlich geheiratet haben, hier in Deutschland! Laut der „Bild am Sonntag“ sollen sich das Topmodel und der Schauspieler dazu entschlossen haben, die Trauung im kleinsten Kreis abzuhalten – und zwar im Berner Schloss in Hamburg. Die Location ist beliebt bei Hochzeitspaaren, es liegt auf einem romantischen, alten Gutshof inklusive Standesamt.

Quelle: instagram.com

Alex im Anzug und die Eltern sind auch da

Fotos der Zeitung zeigen Toni in einem weißen Slipdress und Alex in einem dunklen Anzug. In seinen Händen hält er einen Umschlag und Herzluftballons. Auch Pettyfers Eltern sind dabei. Na wenn das nicht nach Hochzeit schreit!

Antrag an Heiligabend

Die 28-Jährige verkündete Ende letzten Jahres, dass sie sich mit dem „Ich bin Nummer Vier“ – Star verlobt habe. Damals schrieb Garrn: „Heiligabend ist die Liebe meines Lebens vor mir auf die Knie gegangen. Er hat mein Leben verändert, seit ich ihn getroffen habe und kann es kaum erwarten jeden Tag bis zum Lebensende mit dir zu verbringen“.

Quelle: instagram.com

Zuvor war das deutsche Model mit Hollywood-Charmeur Leonardo DiCaprio liiert.